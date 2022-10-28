الامارات | 150 لاعباً ينافسون على ألقاب بطولة الاتحاد للمبارزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظّم اتحاد المبارزة، اليوم، بطولته المحلية الثالثة في سلسلة بطولات الموسم الرياضي الجديد 2022-2023، بإقامة بطولة الاتحاد للمبارزة للمبتدئين تحت 11 سنة وفئة العمومي وتستضيفها صالة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار بدبي. وتشتمل البطولة على 12 مسابقة، بمشاركة أكثر من 150 لاعباً ولاعبة.