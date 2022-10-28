الامارات | روني: لعبت الغولف مع ماكلروي مرات عدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد أسطورة نادي مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي واين روني بجولة دي بي ورلد للغولف، ودورها في دعم الرياضة، مع تواصل العد التنازلي للبطولة الختامية للموسم، التي ستقام في عقارات جميرا للغولف في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل.

والتقط روني صوراً تذكارية مع كأس «هاري فاردون»، الذي يتوج به بطل الموسم، و«صولجان» بطولة جولة دي بي ورلد، وذلك خلال وجودهما في مجلس دبي خلال الجولة الترويجية التي تقام حالياً لأكبر وأهم حدث في رياضة الغولف في العالم.

وكشف روني أنه من ممارسي رياضة الغولف أيضاً، وهو صديق للإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، المصنف الأول عالمياً للغولف ومتصدر ترتيب الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد، وقال: «لعبت الغولف مع ماكلروي مرات عدة عندما كان في مانشستر، كان من الواضح للغاية كم هو بارع».

وأضاف الإنجليزي الذي يحرص على زيارة دبي بشكل شبه دائم سنوياً رفقة عائلته: «لقد حضرت هنا مرات عدة على مدار السنوات الماضية، وأحب دبي للغاية، وهنا مكان يمتلك جميع المقومات للغولف، خصوصاً الملاعب المذهلة».

روني (37 عاماً)، الذي يتولى حالياً مهمة فريق دي سي يونايتد الإنجليزي، يمتلك سجلاً حافلاً بالألقاب خلال مسيرته الكروية، فقد توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات، ودوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وغيرها كثير، إلى جانب مشاركاته الدولية مع المنتخب الإنجليزي.