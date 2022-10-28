الامارات | الشارقة إلى المنامة لاستعادة «السوبر الإماراتي - البحريني»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر ظهر اليوم، بعثة الشارقة لكرة اليد، إلى العاصمة البحرينية المنامة، استعداداً للقاء النجمة البحريني (حامل اللقب)، في النسخة الخامسة من كأس «السوبر - البحريني»، المقامة في السابعة والنصف من مساء غدٍ بتوقيت الإمارات، على صالة «أم الحصن» في الاتحاد البحريني لكرة اليد.

وجاء تأهل الفريقين إلى «السوبر الإماراتي - البحريني» في نسخة 2022، بتتويجهما بلقبي السوبر المحلية في كل من الإمارات والبحرين، بعد أن حقق «الملك» اللقب مطلع الشهر الجاري، بالفوز على شباب الأهلي بنتيجة (32-27)، وسبقها في أغسطس من هذا العام تتويج النجمة بلقب السوبر البحريني بالفوز على جاره الأهلي بنتيجة (31-24).

ويطمح الشارقة المتوج بطلاً للنسخة الثالثة في 2019 بالمنامة بالفوز على باربار البحريني (27-26)، بالعودة مجدداً من العاصمة البحرينية مظفراً بكأس النسخة الخامسة.

كما يبحث الشارقة من بوابة النسخة الخامسة، فك عقد فريق النجمة البحريني، الذي حقق ألقابه الثلاثة في «السوبر الإماراتي - البحريني» على حساب «الملك»، بعد أن توج النجمة بلقب النسخة الأولى في المنامة 2017 بالفوز (27-18)، وأتبعها بلقب النسخة الثانية 2018 بالفوز على مضيفه الشارقة (27-19).

وقال مشرف كرة اليد في نادي الشارقة جاسم محمد، لـ«الإمارات اليوم»: «إن طموحات فريق الشارقة كبيرة في تكرار سيناريو 2019، والعودة من العاصمة البحرينية متوجاً باللقب للمرة الثانية، إلا أن المهمة لن تكون سهلة أمام صاحب الضيافة فريق النجمة». وأوضح: «الفوز طموح مشروع لكلا الفريقين، خصوصاً أننا نواجه فريقاً كبيراً، إلا أن حالة التركيز الذهني للاعبي الشارقة، ورغم النقص العددي جراء الإصابة، خاصة للمحترف التونسي مصباح الصانعي، تمنحنا الشعور بالثقة بقدرة لاعبي الملك على تحقيق اللقب، واستعادة الكأس».