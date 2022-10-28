الامارات | 600 لاعب يشاركون في «دبي مصل شو» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، منافسات بطولة «دبي مصل شو» لبناء الأجسام و«الفيزيك»، التي يشرف عليها الاتحادان الإماراتي والدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية وتستمر لثلاثة أيام، ويشارك فيها أكثر من 600 لاعب ولاعبة من 35 دولة.

من جهته، قال عضو اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية أحمد جوهر لـ«الإمارات اليوم»: «وفقاً لتوجيهات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بالعمل على تعزيز الشراكة مع الجهات الرياضية وغير الرياضية في المجتمع، وبما يسهم في دعم تطور الرياضة الإماراتية».