الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب

رفض أحد أندية المحترفين طلباً من لاعب أجنبي عبر وكيل أعماله بزيادة راتبه وتحسين شروط العقد المبرم بين الطرفين، بداعي أن لاعباً أجنبياً آخر في الفريق يتلقّى راتباً أعلى منه، رغم أنه ظل يتواجد في الفترة الأخيرة ضمن القائمة الأساسية.

مقالب

طلب إداري في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين من لاعب شاب أن يتوقف عن بث المقالب التي يقوم بها مع زملائه اللاعبين في الفريق على حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، مطالباً اللاعب بأن يكون أكثر تركيزاً في التدريبات والمباريات.

تحكيم

تفكر إدارة أحد أندية المحترفين جدياً بالاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة المقبلة للفريق في إحدى جولات دوري أدنوك للمحترفين، مع العلم أن ظروف هذا النادي لم تسمح له الموسم الماضي باستدعاء صافرة أجنبية.