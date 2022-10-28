شكرا لقرائتكم خبر عن 42 يوما بدون لقاءات.. مواعيد وملاعب مباريات المصري حتى الجولة الـ6 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية عن مواعيد وملاعب مباريات الجولتين، الثالثة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث من المقرر أن يخوض النادي المصري مباراة الجولة الثالثة يوم السبت المقبل أمام إنبي، قبل أن يمر بفترة توقف تصل إلى 42 يوماً، قبل أو لقاء له في الجولة الرابعة بالدوري والمقرر إقامتها أمام الطلائع يوم 11 ديسمبر المقبل.

مباريات المصري القادمة

1ـ المصري وإنبي:

يوم السبت 29 أكتوبر في الأسبوع الثالث على استاد برج العرب.

2ـ المصري وطلائع الجيش:

يوم 11 ديسمبر في الجولة الرابعة على استاد السويس الجديد.

3- المصري والزمالك:

يوم 1 ديسمبر في الجولة الخامسة على استاد برج العرب.

4- المصري والبنك الأهلي

يوم 6 ديسمبر في الجولة السادس على استاد السويس الجديد.

ـ تأجيل مباراة المصري مع الزمالك في دور 8 من مسابقة كأس مصر التي كان مُقرر لها يوم 12 ديسمبر إلى أجل غير مُسمى.