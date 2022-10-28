شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب رضوان تحصد ذهبيتى بطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّجت رحاب رضوان لاعبة المنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي، بذهبيتي منافسات وزن تحت 50 كجم بطولة أفريقيا المفتوحة والمقامة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 27 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

وحصدت رحاب رضوان الميدالية الذهبية عقب تحقيقها 122 كجم كأفضل رفعة لها وبمجموع 363 كجم، فيما حلت خلفها لاعبة نيجيريا في الوصافة بفارق كيلو جرام واحد عن البطلة المصرية، فيما حلت لاعبة الكاميرون في المركز الثالث وحصدت برونزية الميزان برفعه ثقل يزن 91 كجم. كما حصل الثلاثي على ميداليات بطولة أفريقيا بنفس الترتيب.

وتنص لوائح البطولة على مشاركة منتخبات من خارج القارة الإفريقية طالما أن البطولة مفتوحة ومدرجة على أجندة اللجنة البارالمبية الدولية.

ويشارك فى البطولة 24 دولة هى كل من الجزائر، أنجولا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، كوبا، السلفادور، غانا، غينيا، الهند، العراق، كازاخستان، كينيا، ليبيا، المغرب، نيجيريا، الفلبين، سوريا، تايلاند، أوغندا، الولايات المتحدة، أوزبكستان، زامبيا بالإضافة إلى مصر المستضيفة