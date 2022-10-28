شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى الاجتماع التنسيقي لبطولة العالم للسامبو بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من الاتحاد المصري للكيك بوكسينج اليوم الخميس فى الاجتماع التنسيقي لبطولة العالم للسامبو بالمغرب، والتي تقام لأول مرة في مصر العام المقبل 2023 بمشاركة أكثر من 100 دولة.

وضم الوفد المصري محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج ومريم يحيى رئيس اللجنة العليا للسامبو بالاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

كما يشارك أيضا وفد مصري من الحكام في السينمار الدولي للتحكيم والذي يقام على هامش الاجتماع التنسيقي لبطولة العالم للسامبو في مدينة كازبلانكا ويضم الوفد من الحكم الدوليين زينب مؤمن وتامر سعيد جمال ومحمد مصطفى.

وفازت مصر بحق استضافة بطولة العالم للسامبو في نسخة عام 2023 بعد منافسة شرسة من جانب الدول لاستضافة ذلك الحدث الدولي الهام الذي يقام لأول مرة على أرض مصر.

وقال محمد صبيح إن بطولة العالم للسامبو تقام في القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر من العام المقبل بمشاركة أكثر من 100 دولة وأكثر من 1500 لاعب ولاعبة على مستوى العالم الأمر الذي يأتي ضمن توجهات الدولة باستضافة المزيد من الأحداث والفعاليات الرياضية، نظرا لما تمتلكه مصر من منشآت رياضية متطورة قادرة على استضافة كافة البطولات العربية والقارية والدولية.

وقدم رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، الشكر إلى مسئولي الاتحاد الدولي للسامبو على ثقتهم الكبيرة في إسناد مصر استضافة بطولة العالم في نسخة عام 2023.

والسامبو يعد أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وتترأس اللجنة العليا للسامبو مريم يحيى، ونجح المنتخب الوطني للسامبو في تحقيق نجاحات كبيرة خلال البطولات الإفريقية التي شاركت فيها مؤخرا وحصدت المراكز الأولى وسط إشادة دولية بمدى التطور الذي ظهر عليه اللاعبين المصريين خلال تلك المنافسات التي ضمت أقوى الدول في مجال رياضة السامبو.