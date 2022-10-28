شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة مصرية واسعة.. عودة بطولة هونج كونج للاسكواش لأول مرة منذ توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" مراسم سحب قرعة بطولة هونج كونج للاسكواش، والتي تعود لأول مرة منذ توقف كورونا، حيث تم إيقاف البطولة في عام 2020 بسبب الاجراءات الاحترازية.

وتعتبر بطولة هونج كونج واحدة من أهم بطولات الاسكواش، حيث تقدر قيمة جوائزها المادية بحوالي 170 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ومن المقرر إقامة البطولة خلال الفترة بين 28 نوفمبر المقبل وحتى الرابع من ديسمبر.

وتشهد البطولة مشاركة مصرية واسعة، في مقدمتها، ثنائي وادي دجلة، علي فرج المصنف الأول عالمياً ونوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، ومصطفى عسل لاعب الأهلي والمصنف الثالث، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة.

يذكر أن الإنجليزي محمد الشوربجي يحمل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، فيما تحمل النيوزيلندية جويل كينج لقب البطولة عن منافسات السيدات.