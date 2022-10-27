شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد الإسباني يحدد موعد كأس السوبر بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أمس، أجندة النسخة الجديدة من كأس السوبر المحلي.

وأشار الاتحاد الإسباني عبر موقعه الرسمي إلى إقامة كأس السوبر في السعودية خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير المقبل بمشاركة 4 أندية.

وتقرر أن تقام مباراتا الدور قبل النهائي يومي 11، 12 يناير المقبل، حيث يلعب برشلونة ضد ريال بيتيس، بينما يلتقي ريال مدريد ضد فالنسيا.

وسيحدد الاتحاد الإسباني في وقت لاحق ترتيب المباريات بالكامل.

ولفت البيان إلى أن المباريات الثلاث، ستقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، الذي يسع 60 ألف متفرج.

وتستضيف السعودية كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة بعد عامي 2020 و2022، حيث توج ريال مدريد باللقب في المرتين.