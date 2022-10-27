الاتحاد الإسباني يحدد موعد كأس السوبر بالرياض

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وأشار الاتحاد الإسباني عبر موقعه الرسمي إلى إقامة كأس السوبر في السعودية خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير المقبل بمشاركة 4 أندية.ويتنافس على اللقب ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ووصيفه برشلونة، وكذلك ريال بيتيس بطل كأس ملك إسبانيا ووصيفه فالنسيا.
وتقرر أن تقام مباراتا الدور قبل النهائي يومي 11، 12 يناير المقبل، حيث يلعب برشلونة ضد ريال بيتيس، بينما يلتقي ريال مدريد ضد فالنسيا.
وسيحدد الاتحاد الإسباني في وقت لاحق ترتيب المباريات بالكامل.
ولفت البيان إلى أن المباريات الثلاث، ستقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، الذي يسع 60 ألف متفرج.
وتستضيف السعودية كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة بعد عامي 2020 و2022، حيث توج ريال مدريد باللقب في المرتين.
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