شكرا لقرائتكم خبر تدشين منصة «حاضرين» لجمهور كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للسياحة، منصة التواصل الموحدة «حاضرين»، لتقديم خدمات التنقل للمواطنين والمقيمين والسياح داخل المملكة، الراغبين في حضور مباريات وفعاليات كأس العالم في قطر.

يأتي ذلك بالتنسيق مع وزارات الداخلية والرياضة والنقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وشركة مطارات القابضة.

وجاء إطلاق منصة «حاضرين»، بهدف توفير المعلومات الإرشادية والتعليمات والخدمات التي تسهل تجربة الراغبين في حضور مباريات كأس العالم أو السياح أثناء وجودهم في المملكة خلال فترة المونديال.

وستمكن المنصة، المستخدمين من التعرف على أبرز الوجهات السياحية الوطنية والفعاليات المقامة فيها بكل سهولة.

ونوهت الهيئة السعودية للسياحة، أنه في حالة وجود استفسار أو الرغبة في معرفة معلومات أو طلب المساعدة، يمكن الاتصال بالمركز الوطني للعمليات الأمنية عبر الرقم (911).