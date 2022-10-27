شكرا لقرائتكم خبر الفيفا يعاقب النصر مرتين خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المستشار القانوني والمحامي أحمد الشيخي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أصدر قرارا بمنع نادي النصر من تسجيل محترفين جدد، ابتداء من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لعدم التزام النادي بسداد مستحقات المحترف البرازيلي جوليانو.

وقال الشيخي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه يمتلك نسخة من خطاب الفيفا الموجه لنادي النصر.

وأضاف «الفيفا يمنع النصر من تسجيل لاعبين جدد محليا ودوليا، ابتداء من أول يوم بالشتوية، وذلك عبر خطاب نحتفظ بصورة منه».

وختم الشيخي«المنع يأتي نتيجة عدم الالتزام بتسوية قضيتي جوليانو».

وكانت غرفة تسوية المنازعات في «فيفا» قد ألزمت نادي النصر في مايو2021، بسداد 4 ملايين ونصف المليون يورو (20 مليونا و400 ألف ريال) قيمة رواتب العام الأخير من عقده الذي فسخه اللاعب من طرف واحد بسبب عدم تسلم رواتبه.

وتعد هذه القضية الثانية التي يخسرها النصر خلال هذا الأسبوع بعد أن حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الاثنين، النزاع القانوني بين نادي النصر السعودي ونجمه السابق، المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وفسخ النصر عقده مع حمدالله في نوفمبر 2021، بينما سعت إدارة «العالمي» للحصول على تعويض ضخم.

وفرض الفيفا تعويضا قدره 3 ملايين و200 ألف يورو (نحو 13 مليون ريال سعودي)، على نادي النصر، لمصلحة حمدالله.

وشمل التعويض الخصومات التي وقعها النصر على اللاعب في فترة كورونا، إضافة للمكافآت المتأخرة المستحقة لحمدالله نظير التتويج ببطولتي السوبر والدوري السعوديين، مع حوافز أخرى يشملها عقد اللاعب.

ورفض الفيفا طلب النصر بالحصول على تعويض 9.5 ملايين يورو من حمدالله بدعوى إخلاله ببنود العقد، كما رفض أيضا طلب حمدالله بالحصول على تعويض من النادي السعودي بقيمة 8.8 ملايين يورو بدعوى فسخ عقده لأسباب غير مشروعة.