«كلنا الأخضر» أغنية السعودية في المونديال

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ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، حيث يقع في المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.وكتب كلمات الأغنية الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وهي من ألحان سهم، وغناء محمد عبده والفنانة أميمة طالب، وذلك لمساندة ودعم وتشجيع «الأخضر»، خلال مشواره ومهمته في المونديال.
وتحمل كلمات الأغنية معاني الفخر والطموح، وتدعو جماهير السعودية لمساندة الأخضر في المونديال، وذلك بعد استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبعثة المنتخب، ودعم الفريق قبل المشاركة في البطولة للمرة السادسة في تاريخه.
ويقيم الأخضر حاليا معسكرا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك في المرحلة الأخيرة للمشاركة في المونديال.
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