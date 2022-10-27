شكرا لقرائتكم خبر التوقف يعطل قطار الشباب.. ويجهز الباطن للشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل خوض المنتخب السعودي حاليا لمعسكر إعداد في إمارة أبوظبي الإماراتية، ثم سيشارك بعدها في كأس العالم بقطر 2022، تتوقف منافسات دوري روشن السعودي نحو شهرين، وستعود المباريات من جديد في 15 ديسمبر المقبل، حيث الجولة التاسعة.

مكاسب عده قد تجنيها فرق الدوري من فترة التوقف الطويلة التي يشهدها دوري روشن للمحترفين، والتي يأتي في مقدمتها فريق الباطن متذيل ترتيب الدوري بنقطة واحدة، فيما ستستفيد فرق الاتحاد والهلال من فترة التوقف نتيجة الإصابات المتلاحقة التي تعرض لها لاعبوها، وعدم اكتمال صفوفهما في غالب مباريات الجولات الـ8 المنقضية من الدوري.

فيما سيكون الخاسران الأبرزان المتصدر والوصيف( الشباب والنصر)، في ظل الانطلاقة المثلى التي كانا عليهما في الفترة الماضية، إضافة إلى أن فريق الهلال والاتحاد من المستفيدين، فيما الخاسر الأكبر الليث الشبابي.

الباطن الرابح الأكبر







يحتل الباطن المركز الأخير في دوري المحترفين ويسعى للاستفادة من تسجيل لاعبين جدد في فترة الاتتقالات الشتوية التي ستبدأ في مطلع يناير من العام المقبل 2023، بعد أن حرم من تسجيل لاعبيه الأجانب في الفترة الصيفية، نتيجة عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية، واعتماده على لاعبيه الشباب في أغلب مباريات الفريق، في حين كان التوقف طوق نجاة لترتيب صفوفه والبحث عن لاعبين أجانب على مستوى عال ينتشلون الفريق من مؤخرة الترتيب.



وتقترب إدارة الباطن من إغلاق الالتزامات المالية، ليتسنى لها الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وتسجيل لاعبيها الجدد والهرب من مؤخرة الترتيب.



أصعب مواسم الهلال





حامل لقب الموسم الماضي وللمرة الثالثة على التوالي، يمر بواحد من أصعب المواسم في تاريخه.



الهلال حاليا يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب بـ17 نقطة، مبتعدا بفارق نقطة وحيدة عن المركز الثالث، ونقطتين عن المركز الثاني، و5 نقاط عن الشباب؛ صاحب الصدارة.



صعوبة الموسم الجاري بالنسبة للأزرق تكمن في حرمانه من إبرام أي صفقات جديدة صيفا وشتاء، على خلفية قضية لاعب وسطه محمد كنو، ليضيق الخناق على الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للفريق، الذي لن يتمكن من سد أي عيوب في فريقه في يناير المقبل، كما كان الحال في الصيف.



لكن الهلال واحد من الفرق المستفيدة من التوقف الحالي الطويل، في ظل معاناة عدد من لاعبيه الأساسيين من إصابات متنوعة، أبعدتهم عن المباريات الأخيرة كسالم الدوسري، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، لوسيانو فييتو.



فترة التوقف الحالية ستكون بمثابة إعداد جيد، وشحن طاقات لاعبي الزعيم من جديد، كي يتمكنوا من استكمال واحد من أطول مواسم الدوري السعودي.



الجانب الهجومي في الاتحاد





يحتل العميد المركز الثالث في جدول الترتيب بـ18 نقطة، مبتعدا عن الصدارة بـ4 نقاط، إذ إنه فقد 6 نقاط خلال 3 تعادلات.



فائدة التوقف الحالي للنمور تأتي في ظل الانتقادات الواسعة التي يتعرض لها البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للفريق، في ظل اعتماده على طريقة دفاعية بحتة، سببت غضبا واسعا للجماهير، بداعي أنها لا تليق بفريق كبير.



التطور الدفاعي ظهر جليا في الاتحاد مع مرور 8 جولات، لكن الجمهور يريد ظهور بصمة سانتو الهجومية على الفريق.



وسيكون التوقف فرصة رائعة لنونو سانتو، لتطوير الجانب الهجومي بالاتحاد، إضافة إلى تجهيز لاعبيه المصابين واستعادة الموقوفين.



الليث يفقد روح المباريات