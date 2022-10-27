شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي وأيمن الكاشف.. "أون تايم سبورت" تعلن معلقي مباراة الزمالك والأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة قنوات "أون تايم سبورت" عن معلقي مباراة الزمالك والأهلي في كأس السوبر المصري، للموسم الرياضي 2020-2021.

أسندت قنوات "أون تايم سبورت"، مهمة التعليق على الديربي الأبرز والأشهر في الوطن العربي والقارة الأفريقية، إلى الكابتن مدحت شلبي في القناة الصوتية الأولى والكابتن أيمن الكاشف في القناة الصوتية الثانية.

وتقدم قناة "أون تايم سبورت" تغطية خاصة للمباراة بداية من الثانية والنصف ظهرًا، وستوديو تحليلي مميز يضم باقة من ألمع نجوم كرة القدم المصرية والتحليل الرياضي.