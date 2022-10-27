شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجمباز الفني يعلن التحدي فى بطولة العالم على طريقة محمد صلاح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه منتخب مصر للجمباز الفني للكبار المشارك حاليا في بطولة العالم المقامة بمدينة ليفربول الانجليزية رسالة اصرار وتحدي لتقديم أفضل ما لديهم خلال منافسات بطولة العالم فى أولى مراحل التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وحرص لاعبو ولاعبات منتخب مصر للجمباز الفني على أن يكونوا سفراء لمصر فوق العادة فى مدينة ليفربول على غرار الملك المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف فى صفوف ليفربول الانجليزي.

ونشر اتحاد الجمباز عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعبي منتخب مصر تم تصويره خصيصًا للبطولة مع اخذ لقطات للفرعون المصري محمد صلاح داخل الفيديو.

وغادرت بعثة "الفراعنة" القاهرة متوجهه إلى إنجلترا مساء الأربعاء، وتضم البعثة الدكتور علاء حامد رئيسًا وجمال مطر المدير الفني لمنتخب الرجال ويعاونه عرفات أحمد وشريف جودت كمدربين، وضمت قائمة الفريق كلا من "علي زهران وعمر العربي ومحمد منتصر وأحمد علي وعبد الرحمن عبد الحليم وزياد إبراهيم، والحكام الدكتور محمد علي فني رجال والمهندس ياسر زايد.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب الانسات زكريا عبدالمجيد المدير الفني وأماني جودة مدربة فيما تضم قائمة اللاعبات كلا من "زينة إبراهيم وجنى عادل وجنى هاني وجنى إبراهيم ونانسي طمان والمحكمات الدكتورة لمياء عبدالرحمن وريتا غطاس حكمة فني انسات.



منتخب الجمباز الفني (1)



منتخب الجمباز الفني (2)



منتخب الجمباز الفني (3)



منتخب الجمباز الفني (4)

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي وعضو الاتحاد الدولي للجمباز أن منتخب الجمباز الفني رجال وآنسات يمتلك لاعبين على أعلى مستوى اكتسبت خبرات كبيرة من خلال المشاركات القارية والدولية والعربية.

وأضاف أمين أن بطولة العالم للجمباز التي تستضيفها انجلترا يشارك بها لاعبي ولاعبات الصف الاول للجمباز الفني على مستوى العالم وهي فرصة كبيرة لمنتخب مصر رجال وانسات لاكتساب خبرات جديدة والمنافسة بقوة مع الدول العظمى للجمباز الفني.