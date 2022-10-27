شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم استعداداته فى الإمارات قبل السوبر وكولر يجتمع بمعاونيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الأهلي تدريباته في الإمارات مساء اليوم، استعدادًا لمباراة السوبر المصري أمام الزمالك التي تقام في السابعة من مساء غداً ،الجمعة، بتوقيت القاهرة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وخاض الأهلي مرانه الختامي على ملعب هزاع بن زايد الذي يستضيف مباراة السوبر، وبدأ المران بقراءة الفاتحة قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات خططية متنوعة.

وخاض حراس مرمى الفريق تدريبات متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون، في إطار الاستعداد للمباراة.

وحرص وليد سليمان لاعب الأهلي السابق على زيارة مران الفريق ومصافحة الجهاز الفني واللاعبين وتمنى لهم التوفيق في المباراة، مؤكدًا أن الفريق يضم عناصر مميزة تملك طموحات كبيرة لتقديم عرض مميز وتحقيق اللقب.

وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له قبل انطلاق المران الختامي للفريق، استعدادًا للقاء السوبر المصري