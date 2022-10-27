شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى يستبعد المقصرين من تشكيل إنبى أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق إنبى، بقيادة أحمد كشرى على استبعاد المقصرين من تشكيل الفريق أمام المصرى البورسعيدى في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت 29 أكتوبر الجاري على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.

وقام كشرى بتعنيف بعض اللاعبين الذين وقعوا في أخطاء ساذجة خلال مباراة طلائع الجيش وكلفوا الفريق خسارة اللقاء بهدفين مقابل هدف رغم أن الفريق البترولى كان البادئ بالتسجيل، واستقر على استبعادهم من اللقاء القادم أمام المصرى البورسعيدى.

ويعقد كشرى جلسات مستمرة مع لاعبيه يقوم من خلالها بشرح نقاط القوة والضعف فى خطوط المصري البورسعيدى ويواصل الفريق تدريباته على ملعبه الخاص قبل تحديد موعد السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق.

وشدد كشرى على لاعبيه بضرورة التركيز في الفترة المقبلة من أجل تجميع أكبر عدد من النقاط محذرهم من صحوة النادى المصرى تحت قيادة مديرهم الفني إيهاب جلال قبل المباراة التي تجمعهما يوم السبت 29 أكتوبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى العام.

وتلفى إنبى أول هزيمة أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين أول أمس الثلاثاء على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64.

افتتح التسجيل فريق إنبى عن طريق لاعبه رفيق كابو في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل خالد قمر لطلائع الجيش في الدقيقة 14 ، ثم أحرز ذات اللاعب هدف فوز فريقه في الدقيقة 68 من عمر المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من الدورى.