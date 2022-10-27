شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البنك الأهلي يعود للتدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إستأنف فريق البنك الأهلي تدريباته الجماعية اليوم بإستاد الشرطة بعدما سبق ومنح خالد جلال المدير الفني لاعبي الفريق راحة 24 ساعة عقب مباراة سموحة ضمن مباريات الجولة الثانية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .

وشهد مران اليوم تدريبات تأهيلية إستشفائية لمجموعة من اللاعبين وخاضت مجموعة أخري تدريبات بدنية قوية لتجهيزهم للمواجهات المقبلة وشهد المران أيضاً تدريبات قوية لحراس مرمي الفريق تحت إشراف خالد متولي مدرب حراس مرمى فريق البنك الأهلي .

ويسعى خالد جلال لتحسين أداء لاعبى فريق البنك الأهلى في المباريات القادمة وتحقيق الفوز عقب التعادل في أول مباريتين أمام فاركو وسموحة في بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتي سوف تقام على استاد القاهرة الدولى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 نوفمبر.

وحصد فريق البنك الأهلى نقطتين فقط حتى الآن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويحتل بهما المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة.



تدريب البنك الاهلى (1)



تدريب البنك الاهلى (2)



تدريب البنك الاهلى (3)



تدريب البنك الاهلى (4)