شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 4 ميداليات بميزان 59 كجم في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال البارالمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توّج محمد المنياوي لاعب المنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي، بذهبية منافسات وزن تحت 59 كجم بطولة إفريقيا المفتوحة والمقامة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 27 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

وحصد "المنياوي" الميدالية الذهبية عقب تحقيقه 186 كجم كأفضل رفعة له وبمجموع 541 كجم، فيما حل خلفه لاعب منتخب السلفادور في الوصافة عقب تحقيقه رفعه ثقل يزن 185 كجم كأفضل وزن له وبمجموع 368 كجم، فيما حل البطل الأولمبي شريف عثمان في المركز الثالث وحصد برونزية الميزان برفعه ثقل يزن 186 كجم وبمجموع 364 كجم.

وتنص لوائح البطولة على مشاركة منتخبات من خارج القارة الإفريقية طالما أن البطولة مفتوحة ومدرجة على أجندة اللجنة البارالمبية الدولية.

أما على صعيد بطولة إفريقيا فحصل محمد المنياوي على ذهبية نفس الميزان، فيما آلت الفضية لمواطنه شريف عثمان، أما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب الجزائري أيمن خودجا 152 كجم.

ويشارك فى البطولة 24 دولة هى كل من الجزائر، أنجولا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، كوبا، السلفادور، غانا، غينيا، الهند، العراق، كازاخستان، كينيا، ليبيا، المغرب، نيجيريا، الفلبين، سوريا، تايلاند، أوغندا، الولايات المتحدة، أوزبكستان، زامبيا بالإضافة إلى مصر المستضيفة