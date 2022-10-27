شكرا لقرائتكم خبر عن أبوعبلة يؤكد جاهزية لاعبى الأهلي لمباراة الزمالك غداً فى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي جاهزية جميع اللاعبين المتواجدين ببعثة الفريق في الإمارات لخوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك التي تقام في السابعة من مساء غداً ، الجمعة ، بتوقيت القاهرة على استاد هزاع بن زايد بالعين.

وأوضح أبو عبلة أن الأمور الطبية للاعبين مثالية تماما، في ظل جاهزية الجميع والالتزام بالبرنامج الغذائي والعدد الكافي من ساعات النوم وتدريبات الاستشفاء، مُشيراً إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين أعضاء الجهاز الفني، لتنسيق البرنامج البدني والفني في ضوء الإعداد المناسب للمباريات.

وحرص فريق الأهلي على قراءة الفاتحة، في بداية المران الختامي الذي جرى اليوم على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، استعدادًا لمباراة السوبر المصري وبعد قراءة الفاتحة بدأ مران الأهلي بفقرات بدنية خفيفة تحت إشراف اندرياس اندويا مخطط الأحمال، بينما خضع حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لمران قوي من جانب ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان وليد سليمان، لاعب الأهلي السابق والمعتزل حديثاً قد حرص على زيارة مران الفريق الختامي، لمؤازرة اللاعبين وتمنى لهم التوفيق في اللقاء والتتويج باللقب.