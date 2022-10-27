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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 27-10-2022، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار أهمها، آخر مران للأهلي بالأمارات قبل السوبر المحلي أمام الزمالك غداً، وفيريرا يعقد جلسة مطولة مع اللاعبين.

آخر مران للأهلي بالأمارات قبل السوبر المحلي أمام الزمالك غداً .. فيديو

نشرت صفحة النادي الأهلي عبر "فيس بوك" فيديو لمران الفريق الأخير المقام حالياً على ملعب هزاع بن زايد بمدين أبوظبي أستعداداً لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك بالأمارات. حرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس، المقامة على ستاد هزاع بن زايد استعدادا للقاء السوبر المصري المرتقب أمام الأهلي. فيريرا يعقد جلسة مطولة مع اللاعبين استعدادا لمباراة السوبر

مؤتمر صحفي لـ ميكالي غداً للحديث عن مباراة المنتخب الأولمبي أمام إسواتيني تقرر عقد المؤتمر الصحفي للبرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي ونظيره نبيال المدير الفني لمنتخب إسواتيني غدا الخميس.

مؤمن زكريا يتجه إلى الإمارات لمشاهدة مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلى

شارك لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يشير فيها الى سفره الى دولة الامارات العربية المتحدة لتشجيع النادي الأهلي.

الشناوى: نعد الجماهير بتحقيق بطولة السوبر.. ولا أعلم سبب التركيز على فقدان الدوري والكأس

أكد محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى، أنه يعد جماهير النادى الاهلى بتحقيق لقب السوبر المحلى أمام الزمالك، في المباراة التي ستقام في الإمارات على استاد هزاع بن زايد في السابعة مساء الجمعة.

كولر: لازلت أتعرف على لاعبى الأهلى ومن المهم تقديم كرة جميلة ولكن الفوز أهم

أكد السويسر مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى، أنه لا زال يتعرف على لاعبى الأهلى، ومواجهة الزمالك ستكون قوية ولكن نسعى للفوز بها وتحقيق لقب السوبر المحلى.

زيزو: هدف الزمالك تحقيق الثلاثية.. ولا أفكر في الأرقام الفردية

أكد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سعيد بالتواجد في الإمارات لخوض لقاء السوبر المحلي أمام الأهلي، المقرر له غدا الجمعة باستاد هزاع بن زايد.

فيريرا: تأقلمنا سريعا وهدفنا التتويج بالسوبر وتواجد الجماهير يغير الأجواء

أكد البرتغالى جوسيفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، أن الفريق تأقلم سريعا وجاهز لمواجهة الأهلى على استاد هزاع بن زايد، في مباراة السوبر المحلى المقرر إقامتها في السابعة مساء غد الجمعة في الإمارات.

اتحاد الكرة يعلن رسميا إسناد مباراة السوبر للحكم البرتغالى فابيو فيريسيميو

أعلن اتحاد الكرة طاقم حكام مباراة الزمالك والأهلى فى السوبر المصرى، المقرر إقامتها مساء الغد باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

جاريدو يطلب مباريات ودية بعد توقف الدوري لتجهيز الإسماعيلى

يقوم الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أحمد صالح وأشرف عبد الكريم، بتجهيز مباريات ودية للفريق خلال توقف مسابقة الدوري العام.