اخبار الرياضه

الأهلي يجدد التعاقد مع هنا جودة لمدة موسمين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجدد التعاقد مع هنا جودة لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي تجديد عقد هنا جودة، لاعبة الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي، لتستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العوضي أن هنا جودة وقعت على عقود التجديد لمدة موسمين، دون أن يكون لها أي طلبات، مشيدًا بعطائها مع فريق سيدات تنس طاولة الأهلي خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن «هنا» من اللاعبات المميزات وتلعب دورًا كبيرًا ومهمًّا مع فريق سيدات تنس طاولة الأهلي، في ظل المنافسة الشديدة في بطولات تنس الطاولة، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى اللاعبات الصاعدات.

وشدد العوضي على أن تجديد عقد هنا جودة يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات ، وأشاد مدير عام النشاط الرياضي بالمستويات التي تقدمها هنا جودة، في المحافل الدولية مع منتخب مصر وتحقيقها العديد من البطولات خلال الفترة الماضية.

 


الاهلي يجدد عقد هنا جودة

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا