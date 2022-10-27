شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجدد التعاقد مع هنا جودة لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي تجديد عقد هنا جودة، لاعبة الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي، لتستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العوضي أن هنا جودة وقعت على عقود التجديد لمدة موسمين، دون أن يكون لها أي طلبات، مشيدًا بعطائها مع فريق سيدات تنس طاولة الأهلي خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن «هنا» من اللاعبات المميزات وتلعب دورًا كبيرًا ومهمًّا مع فريق سيدات تنس طاولة الأهلي، في ظل المنافسة الشديدة في بطولات تنس الطاولة، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى اللاعبات الصاعدات.

وشدد العوضي على أن تجديد عقد هنا جودة يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات ، وأشاد مدير عام النشاط الرياضي بالمستويات التي تقدمها هنا جودة، في المحافل الدولية مع منتخب مصر وتحقيقها العديد من البطولات خلال الفترة الماضية.