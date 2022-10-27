شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك و تعادل الأهلى فى الجولة الـ 11 بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الخميس مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 11 بدورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022/2023 على صعيد 9 مواجهات .

شهدت هذه الجولة تعادل الأهلى مع هليوبوليس 27/27 والأوليمبى مع الزهور 33/33 ، بينما فاز الزمالك على الجزيرة 36/31 وسموحة على الطيران 31/25 والشمس على طلائع الجيش 25/24 .

وعاد الأهلى إلى مباريات الدورى بعد العودة من كأس العالم للأندية مُحتلاً المركز الرابع بينما عاد الزمالك الجولة الماضية وتلقى خسارة من سبورتنج بعد خسارة اللقب الأفريقى بتونس أمام الترجي التونسى .