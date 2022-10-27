مرتضى منصور يعترض على اختيار شلبي والكاشف للتعليق على قمة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يرى مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن فريقه هو الأفضل في مصر والعالم العربي وأفريقيا بعد حصده ثنائية الدوري والكأس، مشيرًا إلى أن الأهلي يخوض مباراة نهائي كأس السوبر كـ"ضيف شرف"، حسب تعبيره.

ويلتقي الزمالك والأهلي على ستاد "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية عند تمام الساعة 7:00 مساء غدٍ الجمعة في نهائي كأس السوبر المؤجل من عام 2021.

ويدخل الزمالك المباراة بصفته بطلًا للدوري في موسم 2020-2021، فيما يلعب الأهلي كونه وصيف المسابقة ذاتها، وفقًا للائحة الجديدة.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، مساء اليوم الخميس، "الزمالك يستعد لمباراة مهمة جدًا، غدًا مصر ممثلة في الزمالك والأهلي ستلعب أمام العالم، أتمنى أن يخرج اللقاء بصورة تليق بسمعة مصر، وألا يتكرر سيناريو المباراة الماضية".

وأضاف "عملنا على تحقيق كل سبل النجاح للفريق، لدينا جهاز فني محترم، وأفضل اللاعبين، ويتبقى لنا فقط التوفيق، أقول للمتربصين الذين يتمنون خسارة الفريق كي يشمتوا فينا، نحن فعلنا ما علينا، ويتبقى التوفيق وهو من عند الله".

وتابع رئيس القلعة البيضاء "أقول للاعبي الزمالك "إنتوا رجالة" وأبطال الدوري والكأس، والأهلي مع احترامي له يلعب بصفته صاحب المركز الثاني "يعني ضيف شرف"، وهذا ليس عيبا".

وأشار مرتضى "سنخوض مباراة السوبر بالطقم الأزرق الكامل، لا أحد يمكنه أن يفرض علينا شيئًا".

واستطرد "سأعقد جلسة مع وزير الرياضة يوم الأحد، ثم سأقيم مؤتمرًا صحفيًا يوم الإثنين، لدي الكثير من الكلام لأقوله".

وأكمل "أقول للاعبي الزمالك "إنتوا رجالة" بصرف النظر عن المكافأة التي رصدتها لكم، المكافأة الكبرى هي حب الجماهير، حاولوا إسعاد الملايين فأنتم الأفضل في مصر والعالم العربي وأفريقيا".

وتابع مرتضى "البعض يتحدث عن يعقوب السعدي، لا وقت لدينا لهذا الكلام، نحن نركز مع الفريق".

وكان مرتضى منصور هدد في وقت سابق بعدم لعب مباراة السوبر حال شارك السعدي في تغطية المباراة عبر قناة "أبوظبي الرياضية" الإماراتية.

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته بالقول "سمعت أن قناة "أون تايم سبورتس" اختارت مدحت شلبي وأيمن الكاشف للتعليق على مباراة قمة السوبر، والثنائي أهلاوي، من فضلكم اختاروا بلال علام أو حاتم بطيشة بجانب شلبي كي يكون هناك توازنًا".

وكانت قناة "أون تايم سبورتس" أعلنت اختيار مدحت شلبي معلقًا على المباراة عبر الصوتية الأولى، على أن يتولى الكاشف التعليق عبر الصوتية الثانية.