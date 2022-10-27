محمد يوسف يكشف لمصراوي: ميزة بفيريرا وأفضلية للأهلي في السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال محمد يوسف، المدير الفني السابق لفريق الأهلي، إن فريقه يملك حلولًا أفضل من منافسه الزمالك لكن مدرب الأخير يعرف أجواء ديربي القاهرة وعايشها كثيراً ويعرف قدرات لاعبيه أكثر من مارسيل كولر.

وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس:"مباراة الأهلي والزمالك قمة مصرية عربية كبيرة ونتمنى أن تخرج بالصورة التي تليق باسم القطبين الكبيرين ومن الناحية المعنوية فأن فريق الزمالك لديه ثقة أفضل لفوزه مؤخراً بلقبي الدوري والكأس في فترة قريبة والأهلي يدخل المباراة بثقة أقل لكن لو استثمر لاعبيه ذلك ولعبوا بروح قتالية وباسمهم سيكون الغلبة لهم".

وتابع مدرب الأهلي السابق:"فنياً أرى أن الأهلي أفضل من حيث الحلول سواء داخل وخارج الملعب، لو خاض الفريق الأحمر بتشكيلته الأساسية سيكون لديه أوراق قوية للغاية في دكة البدلاء مثل محمد شريف وحسين الشحات وأفشة وكريم فؤاد وبيرسي تاو فيما الزمالك لديه عناصر جيدة للغاية في البدلاء مثل شيكابالا والبنيني سامسون أكينولا ومصطفي شلبي ولكن الأخيرين منضمين حديثاً ولم يتأقلما بعد".

وشدد محمد يوسف على أن غياب محمود الونش مؤثر للغاية على دفاع الزمالك لأن طريقته لا تتوافق مع كل مدافعي فريقه عكس غياب اليو ديانج رغم تألقه اللافت مؤخراً لكن عمرو السولية يستطيع سد فراغه، منوهًا إلى أن الزمالك لديه عنصر يميزه عن الأهلي وهو المدير الفني خاصة أن البرتغالي فيريرا خاض مباريات القمة كثيراً سواء في 2014 أو الموسم المنقضي ويعرف أجوائها بجانب معرفة قدرات لاعبيه أكثر لأنه يُدربهم منذ فترة عكس السويسري كولر التي تعتبر تلك هي القمة الأولي له.

وأتم مدرب الأهلي تصريحاته بقوله:"في رأيي أن هناك 4 عناصر ستكون كلمة سر تفوق الأهلي وهي شادي حسين وعلي معلول ومحمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم وربما يفاجئنا برونو سافيو بينما سيكون زيزو وإمام عاشور وشيكابالا أوراق الزمالك الرابحة".