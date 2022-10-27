تفاصيل المران الرئيسي للأهلي والزمالك قبل قمة السوبر (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أنهى الأهلي والزمالك استعداداتهما لمباراة القمة في نهائي كأس السوبر المصري المؤجل من عام 2021، بعدما خاض كل منهما مساء اليوم الخميس مرانه الرئيسي على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، الذي يستضيف المباراة مساء غدٍ.

ويلعب الزمالك المباراة بصفته حامل لقب الدوري موسم 2020-2021، فيما يلعب الأهلي كونه وصيف بطل الدوري، وفقًا للائحة الجديدة للبطولة.

ومن المقرر أن تقام المباراة عند تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مران الأهلي

وحرص السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له قبل انطلاق المران الختامي للفريق.

وخاض الأهلي مرانه الختامي، حيث بدأ المران بقراءة الفاتحة قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات خططية متنوعة، وأدى حراس مرمى الفريق تدريبات متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون، في إطار الاستعداد للمباراة.

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، جاهزية جميع اللاعبين المتواجدين ببعثة الفريق في الإمارات لخوض مباراة السوبر، حسب الموقع الرسمي للنادي على شبكة الإنترنت.

وأوضح أبوعبلة أن الأمور الطبية للاعبين مثالية تماما، في ظل جاهزية الجميع والالتزام بالبرنامج الغذائي والعدد الكافي من ساعات النوم وتدريبات الاستشفاء.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين أعضاء الجهاز الفني، لتنسيق البرنامج البدني والفني، في ضوء الإعداد المناسب للمباريات.

من جانبه، حرص وليد سليمان، قائد الأهلي السابق، على زيارة مران الفريق ومصافحة الجهاز الفني واللاعبين، حيث تمنى لهم التوفيق في المباراة، مؤكدًا أن الفريق يضم عناصر مميزة تملك طموحات كبيرة لتقديم عرض مميز وتحقيق اللقب.

مران الزمالك

على الجانب الآخر، عقد البرتغالي جيسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، جلسة سريعة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس، على ستاد هزاع بن زايد.

واطمأن فيريرا على حالة جميع اللاعبين قبل انطلاق المران الأخير، حسب ما أورده الموقع الرسمي للقلعة البيضاء.

كما حرص فيريرا على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وشهدت الجلسة حديثا بين المدير الفني واللاعبين، حيث وجه لهم رسائل بشأن أهمية المباراة وضرورة تحقيق الفوز خلال لقاء السوبر لإسعاد الجماهير البيضاء.

وخاض لاعبو الزمالك مرانهم الختامي الذي تضمن عددًا من الفقرات الفنية والبدنية، إضافة إلى التدرب على ركلات الترجيح، تحسبًا لتعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي.

وستكون مباراة اليوم هي النسخة الـ19 للبطولة عبر التاريخ، بعدما انطلقت عام 2001، وألغيت مرتين عامي 2012 و2013.

ويتفوق الأهلي في المواجهات المباشرة ضد الزمالك ببطولة كأس السوبر، إذ التقى الفريقان 7 مرات، توج الفريق الأحمر في 5 مناسبات، مقابل تتويج الأبيض في مرتين.

ويسعى الأهلي، الأكثر تتويجًا بكأس السوبر، للفوز باللقب رقم 12، والأول منذ 2018، الذي كان على حساب الغريم الأبيض.

في المقابل، يسعى الزمالك لإضافة لقبه الخامس عبر التاريخ، والأول منذ عام 2019 أيضًا على حساب غريمه الأحمر.

ويفتقد الأهلي خدمات لاعب وسطه المالي أليو ديانج للإصابة، فيما يخوض الزمالك المباراة بدون نجميه المصابين محمود حمدي "الونش"، وإبراهيما نداي.