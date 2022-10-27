بالأرقام.. الأهلي يتفوق على الزمالك في تاريخ مواجهات "قمة السوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يدخل الأهلي مباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري لعام 2021 مدعومًا بسجل مميز في تاريخ مواجهات القمة بالبطولة.

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل على ستاد "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية في نهائي كأس السوبر المصري.

وتعود مواجهات القمة في بطولة كأس السوبر المحلي بعد نسخة 2019، إذ واجه الأهلي نظيره طلائع الجيش في النسخة الأخيرة.

7 مواجهات في "قمة السوبر"

وتقابل الأهلي والزمالك في مباريات القمة ببطولة السوبر المصري 7 مرات أعوام 2003، 2008، 2014، 2015، 2016، 2018، 2019.

فاز الأهلي على الزمالك بالبطولة 5 مرات أعوام 2003، 2008، 2014، 2015، 2018، سواء في الوقت الفعلي للمباراة أو عبر ركلات الترجيح، من بينها أول 4 مواجهات في القمة.

أما الزمالك ففاز عامي 2016 و2019، وجاء الفوز في كل مرة بركلات الترجيح.

وجاءت أول مباراة قمة في السوبر المصري عام 2003، في ثالث نسخ البطولة عبر تاريخها، بعدما غاب الفريق الأحمر عن أول نسختين، حيث حصدهما الزمالك.

ولجأ الفريقان في نسخة 2003 لضربات الترجيح من علامة الجزاء بعد التعادل السلبي، وحسم الأهلي ركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

وشهدت نسخة 2008 ثاني مواجهات القمة في البطولة، حيث حسمها الأهلي بثنائية نظيفة.

وبعد 6 أعوام تجددت قمة السوبر المصري في 2014، وأنهاها الأهلي أيضًا لصالحه بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الفعلي بالتعادل بدون أهداف.

وواصل الأهلي تفوقه على الزمالك في نسخة 2015، حيث فاز بنتيجة 3-2، ليكرس هيمنته في مباريات القمة بالسوبر المحلي.

لكن الزمالك كسر العقدة حين توج بأول ألقابه في السوبر المصري على حساب الأهلي عام 2016، إذ تغلب بنتيجة 3-1 في ركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

واستعاد الأهلي التفوق في سوبر القمة حين توج بلقب 2018 بنتيجة 3-2 على غريمه الأبيض.

وفي آخر مباريات القمة بالسوبر المصري، تمكن الزمالك من انتزاع ثاني ألقابه على حساب الأهلي عام 2019 حيث فاز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

ركلات الترجيح حاضرة بقوة

ويتضح من تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بكأس السوبر المصري أن ركلات الترجيح من علامة الجزاء كانت حاضرة بقوة.

فمن بين 7 مواجهات قمة بالبطولة، لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح 4 مرات أعوام 2003، و2014، و2016، و2019.

ويتعادل الأهلي والزمالك في قمم السوبر التي شهدت ركلات ترجيح، فالأحمر تمكن من الفوز بأول مرتين عامي 2003 و2014، ثم تفوق الأبيض في آخر مرتين عامي 2016 و2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب السوبر المصري بشكل عام برصيد 11 لقبًا، مقابل 4 ألقاب للزمالك في المركز الثاني بالقائمة.