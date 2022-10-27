شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مع طبيب الزمالك للإطمئنان على حالة اللاعبين استعدادا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس، على ستاد هزاع بن زايد.
واطمأن جوسفالدو فيريرا على حالة جميع اللاعبين قبل انطلاق المران الأخير استعدادا لمباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي.
ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الأهلي غدا الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء، على كأس السوبر المصري.
ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بنفس التشكيل الذي خاض به مواجهة سيراميكا الأخيرة بالدورى، مع خروج مصطفي الزناري ودخول حسام عبد المجيد بدلًا منه، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك لقاء الأهلي بتشكيل مكون من..
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح
خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - عمر جابر - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"
خط الهجوم : سيف الجزيري.