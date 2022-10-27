شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مع طبيب الزمالك للإطمئنان على حالة اللاعبين استعدادا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس، على ستاد هزاع بن زايد.

واطمأن جوسفالدو فيريرا على حالة جميع اللاعبين قبل انطلاق المران الأخير استعدادا لمباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الأهلي غدا الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء، على كأس السوبر المصري‏.