شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحرك لخوض أخر مران بالإمارات استعداداً للزمالك في السوبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة النادي الأهلي عبر "فيس بوك" فيديو لبعثة الفريق خلال تحركها لخوض أخر مران للفريق قبل مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك بالأمارات.

ويخوض الأهلي مرانه في السادسة من مساء اليوم ،الخميس، بتوقيت الأمارات ، السابعة بتوقيت القاهرة على ملعب هزاع بن زايد بأبوظبي وهو موعد وملعب مباراة الغد المرتقبة أمام الزمالك.

وتلقى الأهلى خطابًا رسميًّا من الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمباراة التي تقام في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وحال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته 30 دقيقة على شوطين، وحال استمرار التعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.