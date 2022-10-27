شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى يقود الهجوم وعبد المجيد فى الدفاع بتشكيل الزمالك المتوقع للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بنسبة كبيرة علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي علي لقب السوبر غدًا الجمعة، علي ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بنفس التشكيل الذي خاض به مواجهة سيراميكا الأخيرة بالدورى، مع خروج مصطفي الزناري ودخول حسام عبد المجيد بدلًا منه، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك لقاء الأهلي بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - عمر جابر - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سيف الجزيري.