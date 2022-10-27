شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة ونور الشربينى ونوران جوهر بطلات أكتوبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد شهر أكتوبر هو شهر الإنتصارات نظرا لأنه يشهد إحتفالات النصر فى حرب أكتوبر ، و تزامن هذا العام بتحقيق بطلات مصر إنجازات قوية على صعيد الرياضة سواء فى تنس الطاولة أو الإسكواش .



ويرصد الخليج 365 إنجازات بطلات مصر فى حرب أكتوبر كالتالى : ويرصد الخليج 365 إنجازات بطلات مصر فى حرب أكتوبر كالتالى : هنا جودة

توجت البطلة المصرية هنا جودة لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة بذهبية منافسات تحت 19 سنة ببطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات والتي تقام في صالة استاد القاهرة في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر.

وحققت هنا جودة الفوز على بطلة كازاخستان سارفينوز ميركاديروفا صاحبة ذهبية تحت 17 سنة، بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

نور الشربينى

فيما توجت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، والتى أقيمت خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجارى بمدينة زيورخ السويسرية، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 107 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً، بنتيجة 3/2 فى مباراة استغرقت 76 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-9, 10-12, 11-3, 11-4.



نوران جوهر نوران جوهر

بينما توجت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا للسيدات، ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، التى استضافتها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 16 أكتوبر الجارى.

وفازت نوران جوهر في مباراة الدور النهائي على مواطنتها نور الشربيني المصنفة الثالثة عالميا بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 9-11, 11-7, 11-6 .