شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يجهز أكبوتو للمشاركة في المباريات المقبلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة إيهاب جلال، على تجهيز النيجيري أنتوني أكبوتو لاعب الفريق للمشاركة في المباريات المقبلة وأقربها مباراة إنبي، والتي تجمع الفريقين، في الخامسة مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

وتأخر أكبوتو في المشاركة مع المصري منذ بداية الموسم لعدم جاهزيته بشمل كامل، خاصة وأن اللاعب التحق بالمصري خلال الأيام الأخيرة من فترة الإعداد بسبب تأخر حصوله على التأشيرة.

وأكد إيهاب جلال، للاعبي المصري، أن لاعبي إنبي لن يفرطوا في ثلاث نقاط جديدة بسهولة خاصة بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق البترولي في اللقاء الماضي أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية بالدوري العام.

وكان المصري قد استأنف تدريباته مساء أمس الأربعاء،بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مواجهة بيراميدز في الجولة الثانية بالدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تعديل موعد مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق انبي بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، لتقام على ستاد برج العرب، في تمام الساعة الخامسة مساء غدا السبت الموافق التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الخامسة مساء الخميس الموافق الثالث من نوفمبر المقبل.

وكان المصري قد استهل مشواره في مسابقة الدوري العام بالهزيمة أما سيراميكا بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل مع بيراميدز في الجولة الثانية سلبياً، ويحصد أول نقطة في رصيده بالمسابقة المحلية.