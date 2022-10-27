الامارات | فيريرا: "الفار" حرمنا سوبر 2015.. والزمالك حالياً أقوى من الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد البرتغالي المخضرم جيزوالدو فيريرا مدرب الزمالك أنه يتطلع لنيل اللقب الوحيد الذي لم يستطع إحرازه مع فريقه عندما يلاقي غريمه الأهلي الجمعة على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الاماراتية في النسخة التاسعة عشرة للكأس السوبر المصرية في كرة القدم.

وقاد فيريرا (76 عاما) الزمالك الى ثنائية الدوري والكأس مرتين موسمي 2014-2015 و2021-2022، لكنه خسر الكأس السوبر امام الأهلي نفسه وعلى ملعب هزاع بن زايد ايضا في 2015 بنتيجة 2-3.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحافي عشية مباراة القطبين: "مباراة 2015 اصبحت من الماضي، ورغم خسارتنا اتذكر انه قدمنا عرضا رائعا في الشوط الاول حيث تقدمنا بهدف وسنحت لنا ركلة جزاء اهدرها (محمود عبد المنعم) كهربا (لاعب الأهلي الحالي) وعادل الأهلي في نهاية الشوط الاول عبر ركلة جزاء غير مستحقة ولو كانت توجد تقنية الفيديو (في ايه ار) وقتها لم تكن لتحتسب".

وتابع "بعد سبع سنوات من المباراة الماضية الكثير من الامور تغيرت، ومن حسن الحظ انها لصالح الزمالك".

وتفوق الزمالك على غريمه محليا في آخر سنتين باحرازه لقب الدوري مرتين، وكذلك كأس مصر في يوليو الماضي على حساب "الأحمر" 2-1.

واكد المدرب البرتغالي ان "الزمالك في الوقت الحالي اقوى، لكن ذلك يجب ان يتم اثباته في الملعب"، معتبرا انه "لشرف كبير ان نخوض السوبر التي تعني ان الفريق المتواجد فيها هو بطل للدوري او الكأس في بلاده، لكن الزمالك يلعب وهو متوج باللقبين".

من جهته، قال نجم الزمالك احمد سيد( زيزو) "طموح اللاعبين تحقيق ثلاثية غير مسبوقة (بعد الدوري والكأس) وهو الامر الذي سيكتب في سجلات هذا الجيل".

واكد هداف الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 19 هدفا ان"مباريات الزمالك والأهلي تلعب على التفاصيل الصغيرة والاكثر تركيزا هو من يفوز".

- الشناوي يعد بالتعويض -واعتبر السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي ان "المباراة ستكون قوية ومهمة للفريقين وللجمهور ولكل محبي كرة القدم"، مؤكدا انه مازال في مرحلة التعرف على فريقه.

وقال كولر الذي استلم قيادة الاهلي في سبتمبر بديلا للبرتغالي ريكاردو سواريش "لم يمض على وجودي مع الأهلي سوى 6 اسابيع، في كل يوم اتعرف على شيء جديد، الزمالك فريق قوي جدا ولكن يجب ان لا ننسى ان الأهلي ايضاً فريق كبير".

ووعد محمد الشناوي الحارس الدولي للأهلي جماهير فريقه بالتعويض "خسرنا الدوري والكأس امام الزمالك، لكن نعد جماهيرنا بان تكون هذه البطولة(السوبر) لصالحنا. نحن نلعب في موسم جديد، وسننافس على كل البطولات ونعيد ثقة الجميع بنا".

وتابع" البعض ينسى اننا احرزنا (لقب) افريقيا مرتين ووصلنا الى كأس العالم (للأندية) مرتين ايضا، لماذا نسأل عن خسارة الدوري والكأس فقط؟ مررنا بظروف صعبة بالنسبة للاعبين الدوليين والاجهاد الذي تعرضوا له، الان الامور افضل، ونحن (اللاعبون) نعرف معنى كلمة الأهلي، ونعرف اننا أكبر ناد في افريقيا".