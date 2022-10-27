كأس السوبر.. كل ما تريد معرفته عن لقاء الأهلي والزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غريمه التقليدي الأهلي غدًا الجمعة في لقاء كأس السوبر المصري.

يقام لقاء الأهلى والزمالك فى السوبر المصري الجمعة 27 أكتوبر 2022 فى السابعة مساءً بإستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية.

وكانت اللجنة المنظمة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري قررت اللجوء للوقت الإضافي ثم ضربات الترجيح في حالة انتهاء المباراة بالتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك، كما سيتم نقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية.

عقد الاجتماع الفني لمباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلى اليوم الخميس بإستاد هزاع بن زايد.

وحضر الاجتماع مجدي الشيخ مراقب المباراة، ومحمد زاهر مدير التسويق باتحاد الكرة ومندوبي الناديين.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء نادي الزمالك صاحب الملعب في المباراة الزي الأزرق الكامل، فيما يرتدي النادي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض.

حكام مباراة الأهلي والزمالك

يدير لقاء الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري طاقم تحكيم برتغالي بقيادة فابيو فيريسيمو.

وكشف الاتحاد عبر موقعه الرسمي عن تولي طاقم تحكيم برتغالي بقيادة فابيو فيريسيمو كحكم ساحة، ويعاونه كل من تياجو كوستا حكم مساعد أول، وبيدرو مارتينيز مساعد ثاني، ودراجومير دراجانوف حكمًا رابعًا.