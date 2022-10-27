شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ملعب هزاع بن زايد قبل مواجهة الأهلى والزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طاقم إخراج مباراة الزمالك والأهلى المقرر إقامتها غدا فى ملعب هزاع بن زايد فى الإمارات، فى وضع اللمسات النهائية على استعدادات نقل المباراة تليفزيونيا، وكذلك التقنيات المرتبطة بتقنية الفيديو وكل التجهيزات الخاصة بالمباراة.

ويلتقي الأهلي والزمالك غدا في الإمارات علي لقب السوبر المحلي، حيث يشارك الزمالك باعتباره بطل الدوري والكأس فيما يشارك الأهلي باعتباره وصيفا لكأس مصر.

وعقد، منذ قليل، الاجتماع الفني لمباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلى باستاد هزاع بن زايد الذي يستضيف اللقاء، بحضور مجدي الشيخ مراقب المباراة ومحمد زاهر مدير التسويق باتحاد الكرة ومندوبي الناديين.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء نادي الزمالك صاحب الملعب في المباراة الزي الأزرق الكامل، فيما يرتدي النادي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض.