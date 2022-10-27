شكرا لقرائتكم خبر عن 14 هدفاً وحالتا طرد.. أرقام الجولة الثانية من الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري، بالأمس الأربعاء بفوز فاركو على حرس الحدود حيث شهدت الجولة العديد من الأرقام والإحصائيات المثيرة، ويأتي على رأسها تسجيل 14 هدفاً منها هدفان من ركلتى جزاء.

احتساب 3 ركلات جزاء

احتسبت الركلة الأولى لصالح فريق الأهلى واقتنص عن طريقها المارد الأحمر الفوز على أسوان بأقدام التونسي على معلول، بينما احتسبت الثانية لصالح البنك الأهلى وسجل منها محمد هلال هدفاً لفريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله،بينما أضاع الغيني الحاج باري ضربة جزاء لصالح فيوتشر.

تسجيل حالتى طرد

ويأتي الحدث الأبرز في الجولة الثانية هو الطرد المباشر لـ محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بعد انفعاله على الحكم ودخوله في مشادة كلامية معه وذلك في مباراة الداخلية بينما كانت البطاقة الحمراء الثانية من نصيب المغربي وليد الكرتي لاعب وسط بيراميدز.

3 توانسة يهزون الشباك في الجولة الثالثة

استطاع 3 لاعبين توانسة هز الشباك في الجولة الثانية من الدورى المصرى الممتاز في تألق واضح ولافت للنظر وهم سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ومواطنه علي معلول ظهير أيسر الأهلي، بخلاف رفيق كابو مهاجم إنبي.

نتائج مباريات الجولة الثانية للدوري المصري كالتالي:

بيراميدز 0 : 0 المصري

سيراميكا 0 : 2 الزمالك

الأهلي 1 : 0 أسوان

المحلة 2 : 1 الإسماعيلي

الاتحاد 2 : 0 الداخلية

فيوتشر 0 : 0 المقاولون

سموحة 1 : 1 البنك الأهلي

الطلائع 2 : 1 إنبي

فاركو 1 : 0 حرس الحدود