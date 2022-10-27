شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يشكو الفلسطيني محمد درويش رسميًا لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مسئولو فريق حرس الحدود بشكوى رسمية لاتحاد الكرة المصري ضد اللاعب الفلسطيني محمد درويش الذى تعاقد معه النادي في الميركاتو الصيفي الأخير لمدة 3 سنوات، وتم قيده في قائمته قبل أن يفاجئوا بهروب اللاعب لألمانيا.

وكشف العميد عمرو خليل مدير الكرة بنادي حرس الحدود في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن النادي تفاجئ من موقف اللاعب الفلسطيني بالهروب إلى ألمانيا بعد التعاقد معه الصيف الماضي لتدعيم صفوف الفريق بالصفقات الجديدة.

وأوضح خليل أن اللاعب لم يتعامل باحترافية مع الحرس، رغم التزام النادي بكافة متطلبات اللاعب وتوفير أجواء مناسبة له مع الفريق.

وكشف مدير الكرة بالحرس أن النادي سلك الطريق القانوني للحفاظ على حقوقه من صفقة اللاعب الذي تم قيده في قائمة الفريق هذا الموسم، موضحا أن هناك خطوات أخرى للتصعيد سيتم اللجوء اليها في وقت لاحق.

وبدأ درويش مسيرته في قطاع الناشئين بنادي شالكه الألماني في 2014 وانضم لصفوف الفريق الرديف بنادي هانوفر في صيف 2017، وشارك معه في 19 مباراة وسجل هدفا وصنع 4 آخرين، كما خاض اللاعب آخر تجاربه مع نادي شباب الخليل الفلسطيني الذي انضم غليه في يناير الماضي وشارك خلال 8 مباريات وسجل هدفين وصنع هدف.