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كل ما تريد معرفته عن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك غداً بالأمارات

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القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المصرية بصفة عامة والأهلي والزمالك على وجه الخصوص مباراة القمة التي ستجمع قطبي الكرة المصرية بين الأحمر والأبيض في السوبر المحلي غداً بالأمارات.

ونرصد في التقرير التالي ، معلومات هامة عن سوبر الأهلي والزمالك  في أبوظبي وإلى التفاصيل:

 

س: متى وصل الأهلي والزمالك للأمارات لخوض السوبر المصري؟

ج: وصل الفريقين مساء أمس الأول ، الثلاثاء، فقد وصل الزمالك أولاً ثم لحق به الأهلي بعدها بعدة ساعات.

 

س: ما هو ملعب مباراة السوبر المصري ؟

ج: تُقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في السابعة من مساء غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة على إستاد هزاع بن زايد بأبوظبي.

 

س:كيف أستعد الأهلي والزمالك لمباراة السوبر غداً؟

ج: الأهلي فاز على أسوان بهدف نظيف كما فاز الزمالك على سيراميكا بثنائية نظيفة في الجولة الثانية لبطولة الدوري ، كما سافر الفريقين للأمارات مساء الثلاثاء وتدرب كلاهما بالأمارات قبل خوض اللقاء المرتقب.

 

س:ما هي أهم الغيابات في الفريقين قبل لقاء الغد؟

ج: الأهلي يفقد المالي آليو ديانج للإصابة ويغيب محمود الونش والسنغالي إبراهيما نداي عن الزمالك لنفس السبب.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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