حلمي طولان يتحدث لمصراوي عن قمة السوبر.. غياب الونش وديانج.. وتأثير كولر وفيريرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

قال حلمي طولان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك إن مباريات القمة لا تعترف بالظروف التي تسبقها، مؤكدًا أن حالة اللاعبين داخل الملعب هي التي ستصنع الفارق.

ويحتضن استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية من أجل متابعة قمة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المحلي لموسم "2020-2021" والمقرر إقامتها، غدًا الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأضاف طولان في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباراة الأهلي والزمالك القادمة متوازنة وخارج التوقعات ولا يتفوق فريق على الآخر، فمباريات القمة لا تعترف بالظروف أو الأجواء التي تسبقها".

وأكمل: "دائما حالة اللاعبين أثناء المباراة هي التي تشكل الفارق، فالفريق الذي سيتحكم في اللقاء ويكون الأكثر تركيزًا والأقل أخطاءًا هو الذي سيكون له الأفضلية".

وتحدث مدرب إنبي السابق عن مدى تأثير المدربين في القمة في ظل خبرات فيريرا أمام كولر الذي يدير القمة لأول مرة، قائلًا: "بالتأكيد سيكون للمدربين تأثير قوي على أداء الفريقين وتنفيذ الواجبات سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي".

واستكمل: "ولكن البعض يتحدث عن أن فيريرا يمتلك خبرات كبيرة في إدارة لقاءات القمة عكس كولر ولكن أقول في الوقت ذاته أن لاعبي الأهلي يمتلكون خبرات أيضا في مثل هذه المباريات، فلا يوجد فارق والكفة متوازنة بين الفريقين وكذلك المدربين".

وأتم حلمي طولان تصريحات، قائلًا: "غياب الونش عن الزمالك سيكون مؤثر، بينما ديانج هناك البديل له في الأهلي".