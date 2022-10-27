قبل السوبر المصري.. انتعاش خزينة الأهلي بـ3.5 مليون دولار (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مصدر بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، صرف إدارة النادي جزء من مستحقات اللاعبين للفريق الأول خلال الأيام الماضية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، أن الخزينة انتعشت بـ3.5 مليون دولار بعد الحصول على مستحقات من بيع عدد من اللاعبين.

وأوضح المصدر، أن النادي تلقى باقي مستحقات بيع أليو بادجي إلى صفوف إميان الفرنسي، وبدر بانون إلى قطر القطري وإعارة الثنائي والتر بواليا من القادسية ولويس ميكيسوني من أبها السعودي.

وأشار المصدر، أن بعد وصول تلك المستحقات للنادي في الأسبوع الماضي تم صرف جزء من مستحقات اللاعبين وهو إلزام ليس له علاقة بمباراة الغد ضد الزمالك.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الزمالك مساء غدٍ الجمعة، في تمام السابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية.