"الدوري والكأس والسوبر".. من 22 سنة الزمالك يفشل في تحقيق الثلاثية التاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

يترقب الجميع المباراة الهامة التي ستجمع الأهلي مع الزمالك، في كأس السوبر المصري، على أرضية إستاد هزاع بن زايد في الإمارات.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 11 مرة من قبل، وهو صاحب الرقم القياسي، بينما حمل الزمالك كأس البطولة 4 مرات من قبل.

وشارك الأهلي 16 مرة من قبل في البطولة، بينما تواجد الزمالك 11 مرة من قبل.

نسخة خاصة للسوبر في الزمالك

ويشارك الزمالك في بطولة كأس السوبر لهذه النسخة بصفته بطل الدوري المصري والكأس في الموسم الماضي، بينما يشارك الأهلي بصفته

وتحمل هذ النسخة من السوبر المصري طابع خاص بالنسبة لنادي الزمالك حامل لقب الثنائية المحلية، في الموسم الماضي، حيث إن الفارس الأبيض لم يتوج بالثلاثية التاريخية ولا مرة عبر تاريخه.

والثلاثية التاريخية هي الدوري وكأس مصر والسوبر المصري، وفي كل مرة يجمع الزمالك بين الدوري والكأس يخسر كأس السوبر، أو يفوز بكأس مصر والسوبر ويخسر الدوري، وهكذا.

رقم صعب تحقيقه

خلال موسم 2000-2001 وهي أول نسخة في التاريخ لكأس السوبر المصري، حقق الزمالك لقب كأس السوبر على حساب المحلة بنتيجة 2-1.

وشارك الزمالك في هذا السوبر بصفته بطل الدوري، ولكن الأهلي كان بطل الكأس في ذلك التوقيت ،وانسحب ليشارك المحلة بدلًا منه باعتباره وصيف الكأس.

والنسخة التالية موسم 2001-2002 توج الزمالك بالسوبر أيضًا، على حساب المقاولون العرب بعد الفوز بنتيجة 1-0 في الوقت الإضافي.

في هذه النسخة شارك الزمالك في السوبر بصفته بطل كأس مصر، وكان بطل الدوري الإسماعيلي الذي انسحب لرفضه اللعب على إستاد القاهرة ليشارك المقاولون في السوبر.

وفي موسم 2015-2016 توج الزمالك باللقب الثالث له في التاريخ بعد الفوز على الأهلي في النهائي بركلات الترجيح، 3-1.

وخاض الزمالك السوبر في نسخته الرابعة عشر بصفته بطل كأس مصر، والأهلي كان بطل الدوري الممتاز المصري.

وتوج الزمالك بالنسخة الأخيرة له من كأس السوبر موسم 2019-2020 على حساب الأهلي، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، وابتسمت ركلات الترجيح للأبيض بنتيجة 4-3.

ولعب الزمالك السوبر في نسخته السابعة عشر، بصفته بطل كأس مصر، والأهلي كاب حامل درع الدوري المصري الممتاز.