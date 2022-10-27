شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل مفاجئ من ليفاندوفسكي بعد الهزيمة ضد بايرن ميونخ بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن رد فعل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عقب الهزيمة من بايرن ميونخ الألماني، بدوري أبطال أوروبا.

برشلونة يخرج من دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة ضد بايرن ميونخ

وتلقى البلوجرانا هزيمة ضد بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو بالجولة الخامسة من دور المجموعات، ليتأكد خروجه ورحيله إلى الدوري الأوروبي، بعد فوز إنتر ميلان الإيطالي على فيكتوريا بلزن التشيكي برباعية نظيفة.

وأكدت قناة "Sport1 الألمانية"، أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، ظهر في غرفة ملابس بايرن ميونخ، للترحيب والتحدث مع زملائه السابقين عقب المباراة.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ: "كان ليفاندوفسكي معنا في غرفة تبديل الملابس، وتبادلنا الحديث لفترة وجيزة، لكننا لم نتعمق في الموضوع، وهو رجل طيب ونتمنى له كل التوفيق".

ليفاندوفسكي يتوجه إلى غرفة ملابس بايرن ميونخ بعد المباراة

وكان البولندي توجه إلى مدرجات ملعب كامب نو لتحية الجماهير الكتالونية الحاضرة في وقت صعب للغاية بالنسبة للفريق.

وقالت صحيفة "سبورت الإسبانية": "على الرغم من وصول ليفاندوفسكي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكنه أظهر نفسه كأحد قادة الفريق في الصف الأول من خلال مشهد مبدع".