شكرا لقرائتكم خبر عن صباح عبد الفتاح تتوج بذهبية أفريقيا فى رفع الأثقال البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت صباح محمد عبد الفتاح لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى بالمركز الأول و الميدالية الذهبية فى وزن 55 ك بمنافسات البطولة الافريقية المفتوحة التى تقام بصالة حسن مصطفى باكتوبر.

ونجحت اللاعبة فى رفع اوزان 85 و 91 و 94 متفوقة على منافسيها من المغرب واوزبكستان و كوت ديفوار حيث نجحت فى رفع الأوزان الثلاثة فى أول مشاركة دولية لها فى البطولات.

وحقق الفضية لاعبة كوت ديفوار حيث رفعت وزن 90 ك، يليها لاعبة المغرب ثم اوزبكستان.

ويشارك فى البطولة 24 دولة هى كل من الجزائر، أنجولا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، كوبا، السلفادور، جامبيا، غانا، غينيا، الهند، العراق، كازاخستان، كينيا، ليبيا، المغرب، مالى، نيجيريا، الفلبين، سريلانكا، سوريا، تايلاند، أوغندا، الولايات المتحدة، اوزبكستان، زامبيا بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

وتعد البطولة إحدى مراحل التأهل لدورة باريس البارالمبية 2024 وتقام بالنظام الدولى والأدوات الرسمية وقانون التحكيم الدولى بعد تعديلاته الأخيرة المعتمدة من اللجنة البارالمبية الدولية.



