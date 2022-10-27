شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى يجرى تغييرات على تشكيل إنبى أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يجرى أحمد كشرى المدير الفنى لفريق إنبى أكثر من تغيير على تشكيل الفريق البترولى قبل مواجهة المصرى المقرر لها السبت 29 أكتوبر الجاري على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.

وينوى كشرى إجراء عدة تعديلات في تشكيل الفريق البترولى أمام المصرى البورسعيدى بعد هبوط مستوى أكثر من لاعب ووقوعهم في الأخطاء خلال مباراة طلائع الجيش الماضية وانتهت بخسارة الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف.

ويعقد كشرى جلسات مستمرة مع لاعبيه يقوم من خلالها بشرح نقاط القوة والضعف فى خطوط المصري البورسعيدى ويواصل الفريق تدريباته على ملعبه الخاص قبل تحديد موعد السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق.

وشدد كشرى على لاعبيه بضرورة التركيز في الفترة المقبلة من أجل تجميع أكبر عدد من النقاط محذرهم من صحوة النادى المصرى تحت قيادة مديرهم الفني إيهاب جلال قبل المباراة التي تجمعهما يوم السبت 29 أكتوبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى العام.

وتلفى إنبى أول هزيمة أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأمس الثلاثاء على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64.

افتتح التسجيل فريق إنبى عن طريق لاعبه رفيق كابو في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل خالد قمر لطلائع الجيش في الدقيقة 14 ، ثم أحرز ذات اللاعب هدف فوز فريقه في الدقيقة 68 من عمر المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من الدورى.