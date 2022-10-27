شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة أفريقيا لرفع الأثقال الباراليمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منافسات بطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الاثقال الباراليمبى والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجارى بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر وتنظمها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.





وبدأت المنافسات فى تمام الساعة الثانية إلا الربع ظهرا بإقامة منافسات وزن 55 كجم سيدات والذى تشارك فيه اللاعبة صباح عبد الفتاح فى أول مشاركة دولية لها، يليه ميزان 49 كجم رجال ويشارك به اللاعب عادل الحوت فى أول مشاركة دولية له، ثم تنطلق منافسات وزن 54كجم ويشارك به لاعبا منتخبنا طه عادل وأشرف وجيه، لينطلق بعده الميزان الأهم اليوم وهو ميزان 59 كجم والذى يشارك فيه بطلينا الباراليمبيين شريف عثمان و محمد المنياوى.

عقب ذلك يتم تسليم جوائز الأوزان التى انتهت منافساتها ثم يقام حفل الافتتاح وعقبه تقام منافسات وزن 50 كجم سيدات بمشاركة لاعبونا رحاب رضوان.

وأكد ماهر عزت المدير الفنى لمنتخبنا الوطنى الأول أنه لا يجزم بعدد ميداليات معين اليوم لصعوبة المنافسة مع نيجيريا والعراق والجزائر و كولومبيا، ولكنه شدد على وجود مفاجآت أثناء المنافسة.

وعلى صعيد الناشئين سيشارك لاعبى منتخبنا الوطنى محمد فتحى وعبد الرحمن أيمن فى منافسات وزن 49 كجم، هادى صموئيل فى منافسات وزن 54كجم، يوسف ابراهيم فى منافسات وزن 59كجم، إيمان مبروك و آية أحمد فى منافسات وزن 50 كجم.

وأكد محمد عزت المدير الفنى لمنتخب الناشئين أن لاعبى ولاعبات منتخبنا سينافسون اليوم على الميداليات الذهبية والفضية فى جميع الأوزان التى سيشاركون فيها.