شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يتجه إلى الإمارات لمشاهدة مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يشير فيها الى سفره إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتشجيع النادي الأهلي في مباراة السوبر، والتى من المقرر اقامتها يوم غد الجمعة في الساعه 7 مساءً.

و في وقت سابق من هذا الشهر، احتفل مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، بعيد ميلاد زوجته ريهام الشيمي، متمنيا لها عاما سعيدا، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام صورة جمعتهما سويا، صحبها بتعليق: "كل سنة وانتى طيبة يا روح قلبي".



مؤمن زكريا على تويتر

وقال مؤمن زكريا، في تصريحات سابقة، إن لاعبي المارد الأحمر والزمالك إخوة دائما، مؤكداً أن المنافسة فقط في الملعب متمنياً ابتعاد جمهور الكرة المصرية عن التعصب والتشجيع في المدرجات دون التعرض للفريق الآخر بأي أذى.

وأضاف زكريا خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى مدحت شلبى: "الحمد لله اللعيبة كلهم إخوة وكلهم عندى في البيت سواء أهلى أو زمالك وأتمنى الجمهور يعود إلى الملاعب".

وكشف مؤمن زكريا أسباب طريقة احتفاله الشهيرة بتسجيل الأهداف بوضع كلتا يديه على أذنيه، قائلا: "معناها مش سامع حاجة سواء انتقاد أو ألفاظ خارجة لأن لدينا أسر وتتعرض للأذى بسبب الهتافات والشتائم".

وتحدث زكريا عن لقطة احتفاله مع لاعبى ليفربول الإنجليزى بعد توجيه الدعوة له من قبل نجمنا محمد صلاح، قائلا: "كانت أسعد لحظة في حياتى".