شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يحذر لاعبي المصرى من انتفاضة إنبى بعد ثنائية الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر إيهاب جلال المدير الفني للمصري، لاعبي الفريق، من الاستهانة بفريق إنبي، وذلك قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين والتي تجمعهما مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

وأكد إيهاب جلال، أن لاعبي إنبي لن يفرطوا في ثلاث نقاط جديدة بسهولة حاصة بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق البترولي في اللقاء الماضي أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية بالدوري العام.

وكان المصري قد استأنف تدريباته مساء أمس الخميس،بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مواجهة بيراميدز في الجولة الثانية بالدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تعديل موعد مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق انبي بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، لتقام على ستاد برج العرب، في تمام الساعة الخامسة مساء غدا السبت الموافق التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الخامسة مساء الخميس الموافق الثالث من نوفمبر المقبل.

وكان المصري قد استهل مشواره في مسابقة الدوري العام بالهزيمة أما سيراميكا بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل مع بيراميدز في الجولة الثانية سلبياً، ويحصد أول نقطة في رصيده بالمسابقة المحلية.