شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الزمالك قبل مواجهة الأهلى في السوبر: اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعلتَه سَهلًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد صبحى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صورة عبر صفحته على موقع التواصلا الاجتماعى إنستجرام معلقاً عليها:" اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعلتَه سَهلًا"، وذلك قبل مواجهة الأهلى في كأس السوبر في المباراة المقرر لها غداً الجمعة.

وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى في السابعة مساء غداً الجمعة باستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.

تتراوح أسعار تذاكر الـVIP في مدرجات ملعب هزاع بن زايد بين 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم حسب مكان الجلوس فى تلك الفئة.

يذكر أن هذه هى المرة الخامسة التى سيلعب فيها كأس السوبر المصرى فى دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.

يتم نقل السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.