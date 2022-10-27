شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يطلب مباريات ودية بعد توقف الدوري لتجهيز الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم الجهاز الإداري للإسماعيلي بقيادة أحمد صالح وأشرف عبد الكريم، بتجهيز مباريات ودية للفريق خلال توقف مسابقة الدوري العام.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة الاسباني خوان جاريدو، قد طالب بضرورة الاتفاق على إقامة لقاءات تجريبية من أجل الاستعداد الجيد لاستئناف المسابقة المحلية.

ومن المعروف أن لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، قررت تأجيل مباراتي الإسماعيلي ضد فيوتشر وفاركو فى إطار الجولتين الثالثة والرابعة لأجل غير مسمي.

جدير بالذكر أن الفريق حصل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد تأجيل المباراتين قبل أن يستأنف تدريباته غدًا الخميس على ملعبه بالإسماعيلية.